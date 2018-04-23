Одна победа отделяет "Локомотив" от чемпионства

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Одна победа отделяет "Локомотив" от чемпионства

Московский "Локомотив" находится в шаге от чемпионского титула по итогам сезона 2017/18.

После того, как "Спартак" сенсационно дома проиграл "Ахмату", "железнодорожникам" для победы в РФПЛ осталось набрать три очка.

Напомним, что "Локомотив" не становился чемпионом России с 2004 года.

Подопечным Юрия Сёмина осталось сыграть с "Краснодаром", "Зенитом" и тульским "Арсеналом". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Локомотив Москва 27 57
2 ЦСКА Москва 27 51
3 Спартак Москва 27 50
4 Зенит Санкт-Петербург 27 49
5 Краснодар 27 47
6 Урал 27 36
7 Уфа 27 36
8 Арсенал Тула 27 36
9 Рубин 27 35
10 Ахмат 27 34
11 Динамо Москва 27 33
12 Ростов 27 31
13 Амкар 27 31
14 Анжи 27 24
15 Тосно 27 24
16 СКА Хабаровск 27 13
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