Одна победа отделяет "Локомотив" от чемпионства

Московский "Локомотив" находится в шаге от чемпионского титула по итогам сезона 2017/18.

После того, как "Спартак" сенсационно дома проиграл "Ахмату", "железнодорожникам" для победы в РФПЛ осталось набрать три очка.

Напомним, что "Локомотив" не становился чемпионом России с 2004 года.

Подопечным Юрия Сёмина осталось сыграть с "Краснодаром", "Зенитом" и тульским "Арсеналом". | http://soccernews.ru