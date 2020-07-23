"Одна жизнь, одна команда". "Динамо" представило форму на новый сезон

Московское "Динамо" представило форму на сезон-2020/2021, сообщает официальный Twitter клуба.

Футболки выполнены в традиционных для клуба белых и синих цветах. На майках нанесен узор из горизонтальных полос, внизу футболок – нашивка с надписью "Одна жизнь, одна команда". Изготовителем экипировки является компания Kelme.

В нынешнем сезоне "Динамо" финишировало на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Если "Зенит" обыграет "Химки" в финале Кубка России, то динамовцы получат путевку в Лигу Европы.

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