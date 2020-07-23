"Одна жизнь, одна команда". "Динамо" представило форму на новый сезон

Теги динамо москва

"Одна жизнь, одна команда". "Динамо" представило форму на новый сезон

Московское "Динамо" представило форму на сезон-2020/2021, сообщает официальный Twitter клуба.

Футболки выполнены в традиционных для клуба белых и синих цветах. На майках нанесен узор из горизонтальных полос, внизу футболок – нашивка с надписью "Одна жизнь, одна команда". Изготовителем экипировки является компания Kelme.

В нынешнем сезоне "Динамо" финишировало на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Если "Зенит" обыграет "Химки" в финале Кубка России, то динамовцы получат путевку в Лигу Европы.

Не пропустите: Виктор Гончаренко пообещал усиление состава ЦСКА. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В РПЛ сообщили дату начала нового сезона

В РПЛ сообщили дату начала нового сезона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов