Одни играют, другие побеждают: "Манчестер Юнайтед" берет верх над "Ливерпулем"
Субботняя программа 30-го тура английской Премьер-Лиги открывалась центральным событием, в рамках которого сражались две самые титулованные команды на Туманном Альбионе - "Манчестер Юнайтед" на родном "Олд Траффорд" принимал "Ливерпуль". Битва этих двух команд с давних времен носит название Северо-западное дерби, которое является одним из самых принципиальных не только на территории Великобритании, но и во всем мире. Особой интриги и накала матчу добавлял тот факт, что манкунианцы и мерсисайдцы в нынешнем сезоне являются главными претендентами в борьбе за серебряные медали чемпионата.
Жозе Моуринью имел определенные трудности при выборе стартового состава на этот важнейший поединок. К травмированным Эррере, Рохо, Блинду, Джонсу и Мартиалю после вчерашней тренировки присоединился и Поль Погба, которого пришлось заменить Хуаном Матой. Кроме того, португальский специалист решил оставить в запасе Лингарда, а его место на поле досталось Рашфорду. У "Ливерпуля" со стартовым составом все более-менее очевидно. Разве что не рискнул Юрген Клопп с первых минут бросить в бой капитана Хендерсона, оставив того на скамейке запасных, выпустив в центр поля опытного Милнера.
Матч начался достаточно напряженно, команды и не думали рисковать, а "Ливерпуль" прогнозируемо больше контролировал мяч. И пока "скаузеры" нащупывали варианты в созидании, "Манчестер Юнайтед" продемонстрировал, что все гениальное – просто. Уже на 14-й минуте хозяева открыли счет: Де Хеа вынес снаряд далеко вперед на Лукаку, тот выиграл воздух у Ловрена, после чего сбросил на Рашфорда, который технично убрал Александера-Арнольда и мощным ударом расстрелял дальнюю "шестерку" ворот Кариуса.
Пропустив мяч, гости стали играть смелее, а на экваторе первого тайма великолепный момент, чтобы сравнять счет имел ван Дейк, но после удара голландца головой сфера пролетела в нескольких сантиметрах мимо стойки. Упустив великолепный шанс, ливерпульцы тут же получили ответку. Ровно такая же комбинация, как и в случае с первым голом, прошла у манчестерцев еще раз и Рашфорд снова хладнокровно разобрался в эпизоде, оформив дубль. После такого расклада подопечным Клоппа терять уже было нечего, "Ливерпуль" был нацелен исключительно на атаку, но оборона "Юнайтед" играла сверхнадежно. Показательным моментом являлось и то, что на протяжении первых 45 минут практически незаметным был Мохамед Салах – египтянина полностью лишили пространства.
После серьезной встряски в перерыве "Ливерпуль" с первых же секунд второго тайма понесся вперед, загнав чуть ли не весь состав "красных дьяволов" в их собственную штрафную. Уже в самом дебюте второго тайма мерсисайдцы претендовали на два пенальти, но арбитр не посчитал нужным свистнуть явный фол Янга на Салахе и попадание в руку Валенсии после прострела Робертсона.
Интрига в матч вернулась на 66-й минуте, когда чудным образом матч в свои ворота срезал Байи после флангового прострела Мане. Ближе к концу матча все горячее становилось у ворот Де Хеа, но припаркованный автобус Моуринью выдержал все налеты мерсисайдцев, сохранив победный для себя счет.
"Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль" – 2:1
Голы: Рашфорд, 14– 1:0, Рашфорд, 24 – 2:0, Байи, 66 (автогол) – 2:1
"Ман Юнайтед": Де Хеа, Валенсия, Байи, Смоллинг, Янг, Матич, Мата (Лингард, 89), Мактоминай, Рашфорд (Феллаини, 70), Санчес (Дармиан, 90+6), Лукаку
"Ливерпуль": Кариус, Александер-Арнольд (Вейналдум, 80), Ловрен, ван Дейк, Робертсон (Соланке, 84), Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 62), Милнер, Джан, Салах, Мане, Фирмино
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|29
|78
|2
|Манчестер Юнайтед
|30
|65
|3
|Ливерпуль
|30
|60
|4
|Тоттенхэм
|29
|58
|5
|Челси
|30
|56
|6
|Арсенал Лондон
|29
|45
|7
|Бернли
|30
|43
|8
|Лестер Сити
|30
|40
|9
|Эвертон
|30
|37
|10
|Уотфорд
|29
|36
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|30
|34
|12
|Борнмут
|29
|33
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|32
|14
|Суонси Сити
|30
|31
|15
|Хаддерсфилд Таун
|30
|31
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|30
|17
|Саутгемптон
|30
|28
|18
|Кристал Пэлас
|30
|27
|19
|Сток Сити
|29
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|30
|20