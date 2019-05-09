Одни из лучших футболисток мира позировали в купальниках для известного журнала

Американская нападающая "Лиона" Алекс Морган попала на обложку спортивного журнала Sports Illustrated.

Кроме того, журнал опубликовал снимки ее соотечественниц Кристал Данн и Эбби Далькемпер, которые выступают за "Норт Каролина Кураж".

В минувшем сезоне Морган в составе "Лиона" стала победительницей Лиги Чемпионов.

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