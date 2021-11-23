"Одно из лучших решений в карьере": Игало рассказал о несостоявшемся переходе в "Локомотив"
Известный нигерийский форвард Одион Игало признался, что в 2008 году мог оказаться в российской Премьер-лиге.
"Я комфортно себя чувствовал в Норвегии, однако интерес со стороны "Локомотива" и "Удинезе" ко мне был настойчивым. Они звонили моему агенту, что-то предлагали. "Локо" был готов платить в три раза больше, чем "Удинезе". Выбор был сложным.
Мы с агентом уже были в аэропорту, и всё ещё не знали, куда лететь. Агент сказал: если нужны деньги - переходи в "Локомотив", если выбираешь амбиции - езжай в "Удинезе". Я выбрал второй вариант, и это оказалось одним из лучших решений в моей карьере", - цитирует Игало Africafootunited.
В итоге нападающий успел поиграть в "Гранаде", "Уотфорде", "Манчестер Юнайтед" и китайских клубах. Сейчас он выступает за саудовский "Аш-Шабаб".
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