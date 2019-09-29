Одно из самых скучных мадридских дерби за последнее время! Разбираем матч "Реала" и "Атлетико" в рамках 7 тура Ла Лиги

"Атлетико" очень активно начал поединок, захватив контроль над мячом и прекрасно прессингуя соперника при его потере. Даже когда футболисты "Реала" задерживали "круглого" в своих ногах, они не знали, что делать дальше – это приводило к долгому топтанию на одном из флангов. Тактика "матрасников" могла принести результат уже на 8-й минуте, когда Азар ошибся при передаче, а Коста, подхватив мяч, в касание забросил его на ход Фелишу. Жоау оторвался от защитников "бланкос", вошел на правый край штрафной и нанес мощный удар в дальний угол – получилось довольно неточно. "Реал" ответил дальним ударом Бэйла "в молоко" и рядом угловых, что дало надежду на динамичное продолжение дерби. Впрочем, в последующие 20-минут команды занимались угрюмой позиционной борьбой без особого обострения. Весь этот период росли только количество фолов и угловых, после которых игроки пробивали с дистанции или очень неточно, или в защитников. Матч стал разочаровывать! Но в последней трети первого тайма поединок начал раскрываться. На 30-й минуте "Атлетико "был близок к взятию ворот после прострела Партея с правого фланга на дальнюю штангу, однако Коста не дотянулся до мяча на считанные сантиметры. Реал ответил двумя прекрасными ударами Крооса из-за пределов штрафной в правый нижний угол на 37-й и 40-й минутах – в обоих случаях блестяще сыграл Облак.

Между этими моментами возник мощный выстрел Фелиша метров с 25-ти под левую штангу, но мяч разминулся с каркасом. Уже перед свистком на перерыв "матрасники" вновь были близки к голу после прострела Триппьера, который должен был замыкать Коста, но его успел прервать Куртуа. Наконец, на перерыв команды ушли при нулевом счете. Второй тайм стартовал обнадеживающе, ведь уже на 49-й минуте у ворот "Реала" произошел очень опасный момент. Корреа, который только вышел на замену, ударом головой метров с 11-ти замыкал хорошую закидушку с левого фланга, но мяч полетел куда-то в сторону от ворот. Так матч и продолжился – с регулярным обострением и ужасным исполнением. Инициативу, однако, неожиданно перехватили "сливочные".

Королевский клуб вполне мог выйти вперед после выстрелов Бэйла на 55-й и 58-й минутах: первый прошел метров с 30-ти и полетел на трибуны, а вот второй Гарет выполнял со свободной зоны на правом краю штрафной – однако, и в этом случае получилось слишком высоко. Кроме того, на 64-й прямой удар со штрафного с дальней дистанции нанес Каземиро, но его точность была такой же, как и в Бейла. У "Атлетико" же за этот период вспомнить вообще ничего. Оба тренера пытались выиграть этот матч: Диего Симеоне бросил в бой Льоренте и Лемара, а Зидан выпустил Модрича и Хамеса. Это несколько раскрыло поединок, хотя моментов все равно было мало. На 73-й мог открывать счет Сауль, которому удалось перевисеть Рамоса и замкнуть подачу с углового, однако мяч пролетел над перекладиной. "Реал" ответил навесом Начо с левого фланга, который ударом головой под правую стойку замкнул Бензема – "Атлетико" спас Облак! "Матрасники" сразу пошли в атаку с передачей на ход и падением Корреа в штрафной, но пенальти не было и в помине.

В завершении поединка команды совсем не спешили атаковать. И "Атлетико", и "Реа"л если и пытались обострять игру, то только через кроссы и лонгболы – на 82-й минуте Триппьер простреливал на угол вратарской на Коке (тот пробил в небо), а на 83-й Бэйл подал с левого фланга точно в руки Облака. На 88-й уразнообразить моменты попытался Начо, который решился на дальний удар, однако получилось неточно. Зидан выпустил на последние минуты Йовича, но при этом "бланкос" частенько затягивали время. В конце концов, и "Реал", и "Атлетико" согласились на сухую ничью, которую и зафиксировал финальный свисток. "Королевский клуб" с 15 очками остался на вершине турнирной таблицы Ла Лиги, а "матрасники", набрав 14 зачетных баллов, поднялись на третью позицию.

Мадридское дерби получилось унылым

Что такое 0:0 в футбольном матче? В половине случаев – просто выброшенные на помойку 2 часа, в течении которых можно было почитать книгу или посмотреть хороший фильм. Что такое 0:0 в мадридском дерби? То же самое, но с элементами пыток перед сном. Обе команды просто поиздевались над болельщиками всего мира, устроив трусливый поединок с задачей не проиграть – иначе матч с суммарным xG 1,1 и тремя ударами в створ не назвать (был и четвертый, но это смешно назвать ударом). Да, можно много нахваливать третий подряд сухой матч "Реала", 38 точных пасов из 40 при четырех успешных обыгрыш в Партея или же прекрасную позиционную работу обеих команд, но все эти вещи исчезнут из памяти уже завтра – в ней останется только матч без голов. Да бог с теми голами! Команды даже не создавали голевых моментов: у "Атлетико" было только два опасных неточных удара Фелиша, а у "Реала" – два дальних выстрела Крооса и замыкание Бензема. Все остальное можно отнести к статистическому шуму. Еще более печально было наблюдать за тем, как команды доигрывали поединок. Бензема при счете 0:0 медленно двигался на замену, Начо бил с 30 метров на трибуны, Бэйл подавал в руки Облака, а "матрасники" загружали длинные передачи и падали в тщетных надеждах на пенальти. Обе команды не спешили побеждать, ведь ничья всех удовлетворяла: "Реал" оставался лидером, "Атлетико" обходил "Барсу", а оказаться выше обоих может только "Сосьедад" – за чемпионство он, конечно же, не станет бороться. Все довольны, вот только зачем было собирать аншлаг на стадионе и за что платили телезрители?

Облак и Партей – лучшие игроки матча

И все же, если выделять кого-то из игроков этого скучного поединка, то на ум придут две фамилии – Облака и Партей. О первом и говорить особо не надо: словенский голкипер выполнил три прекрасных сейва, вытянув невероятно сложные выстрелы "сливочных". Дистанция при этом особого значения не имела, ведь Кроос метров с 25-ти пробил так сильно и точно, что мяч летел, словно пуля из автомата. Ну и спасение на 76-й после удара Бензема – это просто аплодисменты стоя. Единственным минусом в игре Яна стал тот факт, что из-за отсутствия забитых мячей игра так и не раскрылась. Среди полевых игроков не было равных опорнику "матрасников" Томасу Партею. Ганец, возможно, вообще выдал свой лучший поединок за "Атлетико": он стал лидером по количеству касаний мяча (97), передач (79), передач на половине поля соперника (55), возвратов мяча (9) и отборов (3 попытки, 3 успешных) – а также 4 раза прошел соперника на дриблинге (из четырех попыток). Аналитический портал Squawka назвал Партея "новым Редондо".

Азар не может обжиться в "Реале"

Насколько был прекрасным Партей, настолько же ужасно выглядел в этой игре Эден Азар. Хавбек, приобретенный с таким трудом за 100 млн евро, до сих пор не забил ни одного гола и не продемонстрировал по-настоящему качественного футбола, но в матче с "Атлетико" бельгиец провалился просто капитально. Азар провалился почти по всем, по всем показателям – у него 0 выстрелов по воротам, 2 банальные передачи под заблокированы удары, 77% точности передач (меньше только в Облака), 1 успешный обыгрыш (с двух попыток), 4 проигранных единоборств (из восьми), 17 потерь мяча, 1 отбор и 1 перехват. Это одни из самых низких цифр в "Реале" в этом матче, хотя Зидан явно делал ставку на бельгийца – "бланкос" 45% своих атак проводили именно через левый фланг. Эден только тормозил наступление своих партнеров, а после ошибки Азара на 8-й минуте вполне мог прилететь гол Фелиш. Неудивительно, что его сняли с матча на 77-й. Конечно, это не означает, что Азар плохой футболист. Он только обживается в команде, которая имеет кучу системных проблем – заметно, что вингер часто банально не понимает, как должен действовать дальше, в результате оставаясь в полупозиции, подолгу топчется в одной точке с несколькими партнерами или же находясь в полном одиночестве. Тем не менее, от мастеров такого класса ожидается определенный уровень, ниже которого исполнитель не упадет - в этом плане показателен пример Бэйла, который даже при ужасной игре что-то, и придумает. Азару нужно включаться как можно быстрее, но и Зидан должен найти ключ к своей главной звезде. Матчей вроде мадридского дерби, где голы не входят в обязательную программу, в этом сезоне будет немного.