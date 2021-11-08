Одного из лидеров киевского "Динамо" обвинили в расизме

Фото: инстаграм Николая Шапаренко/Автор неизвестен

Бразильский нападающий полтавской "Ворсклы" Лукас Ранжел заявил, что полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко оскорбил его по расистскому признаку во время матча 14-го тура чемпионата Украины.

"Любой, кто знает меня как человека, знает, что я не "ми-ми-ми", но в матче между "Ворсклой" и "Динамо" я пострадал от расизма, оскорблений с трибун и одного из их игроков. Я думаю, это уже слишком, мы все люди, мы едим, у нас есть чувства, эмоции, в наших жилах течет кровь, мы счастливы, грустны и все когда-то умрем. Но в глубине души мне жаль таких людей, потому что у них грязная душа, черствое сердце, и они определенно несчастны в глубине души. Пусть простит Бог этих плохих людей.

Игрок "Динамо", №10 (Николай Шапаренко – прим. Soccernews), сказал мне на русском языке оскорбительное слово "черный". Во время матча я не стал ничего делать и отвечать на оскорбления, а фокусировался на игре. А после матча я подошел и все доложил арбитру. Он подтвердил, что слышал расистские выкрики. Надеюсь на адекватную реакцию", – приводит слова Ранжела "Великий футбол".

Напомним, что в матче с "Ворсклой" "Динамо" потерпело первое поражение в чемпионате Украины в нынешнем сезоне. Полтавчане добились победы со счетом 2:1, а Ранжел забил один из голов.

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