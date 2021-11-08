Одного из лидеров киевского "Динамо" обвинили в расизме
Фото: инстаграм Николая Шапаренко/Автор неизвестен
Бразильский нападающий полтавской "Ворсклы" Лукас Ранжел заявил, что полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко оскорбил его по расистскому признаку во время матча 14-го тура чемпионата Украины.
"Любой, кто знает меня как человека, знает, что я не "ми-ми-ми", но в матче между "Ворсклой" и "Динамо" я пострадал от расизма, оскорблений с трибун и одного из их игроков. Я думаю, это уже слишком, мы все люди, мы едим, у нас есть чувства, эмоции, в наших жилах течет кровь, мы счастливы, грустны и все когда-то умрем. Но в глубине души мне жаль таких людей, потому что у них грязная душа, черствое сердце, и они определенно несчастны в глубине души. Пусть простит Бог этих плохих людей.
Игрок "Динамо", №10 (Николай Шапаренко – прим. Soccernews), сказал мне на русском языке оскорбительное слово "черный". Во время матча я не стал ничего делать и отвечать на оскорбления, а фокусировался на игре. А после матча я подошел и все доложил арбитру. Он подтвердил, что слышал расистские выкрики. Надеюсь на адекватную реакцию", – приводит слова Ранжела "Великий футбол".
Напомним, что в матче с "Ворсклой" "Динамо" потерпело первое поражение в чемпионате Украины в нынешнем сезоне. Полтавчане добились победы со счетом 2:1, а Ранжел забил один из голов.
Не пропустите: "Шахтер" расстанется с бразильским ветераном команды. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Жена Карпина опубликовала фото в купальнике с Мальдивских островов
-
Роналду и Фернандеш потребовали уволить Сульшера
-
Клопп оскорбил журналиста после поражения "Ливерпуля" от "Вест Хэма"
-
Одного из лидеров киевского "Динамо" обвинили в расизме
-
Четыре игрока "Ростова" вошли в символическую сборную 14-го тура РПЛ по версии Whoscored
-
Тренер сборной Бельгии высказался о проблемах Азара в "Реале"
-
Владельцы "Манчестер Сити" продолжают переговоры о покупке акций "Спартака"
-
"Динамо" назвало сроки восстановления Захаряна
-
Официально: Гогуа расторг контракт с ЦСКА
-
"Ливерпуль" нацелился на 16-летнего шотландца
-
Девушка Роналду отреагировала на фото Месси с женой
-
Сборная России объявила о трёх изменениях в заявке на ноябрьские матчи
-
Три европейских клуба поборются за лучшего бомбардира чемпионата Аргентины Альвареса
-
"Манчестер Юнайтед" не уволит Сульшера после поражения в дерби с "Манчестер Сити"
-
Экс-глава РПЛ Прядкин стал советником президента УЕФА
-
Сборная России ярко поздравила Хиддинка с 75-летием
-
СМИ узнали детали нового контракта Пиоли с "Миланом"
-
Нобель Арустамян раскрыл детали возможного назначения Ваноли тренером "Спартака"
-
"Ливерпуль" не смог побить клубный рекорд по беспроигрышной серии
-
Шевченко прокомментировал назначение на пост главного тренера "Дженоа"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13