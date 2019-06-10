Одного из лидеров "Шахтера" зовут в Италию

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Одного из лидеров "Шахтера" зовут в Италию

Хавбек "Шахтера" Марлос может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает Messagero Veneto, в услугах 31-летнего бразильца, выступающего за сборную Украины, заинтересован "Удинезе". Итальянский клуб оценивает игрока в 10 миллионов евро.

Контракт Марлоса с "Шахтером" рассчитан до лета 2021 года. В минувшем сезоне на его счету 10 голов и 4 ассиста в 26 матчах.

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