Одноклубник Головина может перейти в "Вест Хэм"

Теги вест хэм юнайтедмонакоджибриль сидибетрансферы

Одноклубник Головина может перейти в "Вест Хэм"

Лондонский "Вест Хэм" проявляет интерес к защитнику "Монако" Джибрилю Сидибе, сообщает 90min.

По сведениям издания, английский клуб рассчитывает арендовать футболиста до лета 2021 года с правом последующего выкупа.

28-летний Сидибе в прошлом сезоне выступал за "Эвертон" на правах аренды, провел за клуб 28 матчей во всех турнирах и отдал пять результативных передач. Его контракт с "Монако" действует до лета 2022 года. За сборную Франции сыграл 18 матчей и забил один гол.

Не пропустите: Одноклубник Головина заразился коронавирусом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ЦСКА обыграл "Уфу" и вышел на 2-е место в РПЛ

ЦСКА обыграл "Уфу" и вышел на 2-е место в РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов