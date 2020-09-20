Одноклубник Головина может перейти в "Вест Хэм"

Лондонский "Вест Хэм" проявляет интерес к защитнику "Монако" Джибрилю Сидибе, сообщает 90min.

По сведениям издания, английский клуб рассчитывает арендовать футболиста до лета 2021 года с правом последующего выкупа.

28-летний Сидибе в прошлом сезоне выступал за "Эвертон" на правах аренды, провел за клуб 28 матчей во всех турнирах и отдал пять результативных передач. Его контракт с "Монако" действует до лета 2022 года. За сборную Франции сыграл 18 матчей и забил один гол.

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