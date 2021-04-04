Одноклубник Головина назвал цели "Монако" на концовку сезона

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Хавбек "Монако" Сеск Фабрегас высказался о настроении и целях команды на остаток сезона.

"Сейчас наши мысли заняты лишь тем, как выполнить клубную цель, которая заключается в попадание в еврокубки в следующем сезоне. Четвертое место, которое дает на это право, нам еще не гарантировано, через несколько дней будет понятнее. Пока трудно думать о том, что мы можем занять более высокое место", — цитирует Фабрегаса официальный сайт "Монако".

Напомним, за клуб из княжества выступает россиянин Александр Головин.

После 31 тура Лиги 1 "монегаски" идут на третьей строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 62 набранных очка.