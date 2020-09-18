Одноклубник Головина заразился коронавирусом

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Одноклубник Головина заразился коронавирусом

"Монако" на своём официальном сайте объявил о выявлении в команде нового случая заражения коронавирусом.

Кто именно из футболистов сдал положительный тест на COVID-19, клуб не уточнил.

Состояние заболевшего игрока не вызывает опасений - он находится на карантине.

Напомним, что за "Монако" выступает российский полузащитник Александр Головин.

На субботу у монегасков запланирован матч Лиги 1 против "Ренна".

Не пропустите: Головин близок к возвращению к индивидуальным тренировкам. | http://soccernews.ru
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