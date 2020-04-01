Одноклубник Иньесты заразился коронавирусом

Защитник "Виссел Кобе" и сборной Японии Готоку Сакаи вчера, 31 марта, сдал положительный тест на коронавирус.

После того, как у футболиста поднялась температура, у него взяли анализы на Covid-19.

Это первый случай заражения коронавирусом в чемпионате Японии.

Напомним, за "Виссел Кобе" играет бывший игрок "Барселоны" Андрес Иньеста.

По последним данным, в мире коронавирус выявлен у более 853 тысяч человек. Умерших - 42 000, выздоровевших - 176 906.

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