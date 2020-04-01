Одноклубник Иньесты заразился коронавирусом

Теги япония

Одноклубник Иньесты заразился коронавирусом

Защитник "Виссел Кобе" и сборной Японии Готоку Сакаи вчера, 31 марта, сдал положительный тест на коронавирус.

После того, как у футболиста поднялась температура, у него взяли анализы на Covid-19.

Это первый случай заражения коронавирусом в чемпионате Японии.

Напомним, за "Виссел Кобе" играет бывший игрок "Барселоны" Андрес Иньеста.

По последним данным, в мире коронавирус выявлен у более 853 тысяч человек. Умерших - 42 000, выздоровевших - 176 906. 

Не пропустите: Иньеста обратился к болельщикам в связи с коронавирусом| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ЦСКА пошутил над футболистами в день смеха

ЦСКА пошутил над футболистами в день смеха

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов