Одноклубник Иньесты заразился коронавирусом
Защитник "Виссел Кобе" и сборной Японии Готоку Сакаи вчера, 31 марта, сдал положительный тест на коронавирус.
После того, как у футболиста поднялась температура, у него взяли анализы на Covid-19.
Это первый случай заражения коронавирусом в чемпионате Японии.
Напомним, за "Виссел Кобе" играет бывший игрок "Барселоны" Андрес Иньеста.
По последним данным, в мире коронавирус выявлен у более 853 тысяч человек. Умерших - 42 000, выздоровевших - 176 906.
Не пропустите: Иньеста обратился к болельщикам в связи с коронавирусом| http://soccernews.ru
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