Одноклубник Миранчука получил выгодное предложение от аравийского "Аль-Насра"
Аргентинский нападающий "Аталанты" Алехандро Гомес может перейти в клуб из Саудовской Аравии "Аль-Наср", сообщает Football Italia.
По сведениям издания, аравийский клуб намерен приобрести футболиста до закрытия трансферного окна и готов заплатить за него 15 миллионов евро. Самому игроку предлагают контракт трехлетний контракт с зарплатой в шесть миллионов евро в год.
32-летний Гомес выступает за "Аталанту" с 2014 года, провел за клуб 236 матчей во всех турнирах, забил 54 гола и отдал 67 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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