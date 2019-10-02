Одному из лидеров "Манчестер Сити" грозит серьезное наказание за расизм
Португальский нападающий "Манчестер Сити" Бернарду Силва может быть дисквалифицирован за обращение к партнеру по команде Бенжамену Менди, которое сочли расистским, сообщает The Guardian.
По сведениям издания, португалец может пропустить шесть матчей из-за дисквалификации. В ближайшее время пост Бернарду будет рассмотрен специальной комиссией Футбольной ассоциация Англии (FA).
Стоит отметить, что в своем сообщении Силва подшутил над Менди, сравнив его с талисманом испанского бренда по производству арахиса в шоколаде.
В нынешнем сезоне 25-летний Силва провел за "Манчестер Сити" 10 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре года и отдал одну результативную передачу. На счету 25-летнего Менди четыре поединка.
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|7
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|Шеффилд Юнайтед
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|7
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|7
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