

Португальский нападающий "Манчестер Сити" Бернарду Силва может быть дисквалифицирован за обращение к партнеру по команде Бенжамену Менди, которое сочли расистским, сообщает The Guardian.

По сведениям издания, португалец может пропустить шесть матчей из-за дисквалификации. В ближайшее время пост Бернарду будет рассмотрен специальной комиссией Футбольной ассоциация Англии (FA).

Стоит отметить, что в своем сообщении Силва подшутил над Менди, сравнив его с талисманом испанского бренда по производству арахиса в шоколаде.

В нынешнем сезоне 25-летний Силва провел за "Манчестер Сити" 10 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре года и отдал одну результативную передачу. На счету 25-летнего Менди четыре поединка.

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