Одному из лидеров "Манчестер Сити" грозит серьезное наказание за расизм

Теги манчестер ситибернарду силвабенжамен менди

Одному из лидеров "Манчестер Сити" грозит серьезное наказание за расизм
Португальский нападающий "Манчестер Сити" Бернарду Силва может быть дисквалифицирован за обращение к партнеру по команде Бенжамену Менди, которое сочли расистским, сообщает The Guardian.

По сведениям издания, португалец может пропустить шесть матчей из-за дисквалификации. В ближайшее время пост Бернарду будет рассмотрен специальной комиссией Футбольной ассоциация Англии (FA).

Стоит отметить, что в своем сообщении Силва подшутил над Менди, сравнив его с талисманом испанского бренда по производству арахиса в шоколаде.

В нынешнем сезоне 25-летний Силва провел за "Манчестер Сити" 10 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре года и отдал одну результативную передачу. На счету 25-летнего Менди четыре поединка.

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