Одному из лидеров ПСЖ грозит серьезное наказание от УЕФА

Теги манчестер юнайтедпсжанхель ди мария

Одному из лидеров ПСЖ грозит серьезное наказание от УЕФА

Аргентинский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Анхель Ди Мария может быть дисквалифицирован за свое поведение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" (2:0), сообщает RMC Sport.

По сведениям издания, поведение аргентинца квалифицировано, как нарушение статьи 15 дисциплинарного кодекса УЕФА. Таким образом, хавбек может быть наказан за провокацию зрителей.

Решение по игроку УЕФА примет в ближайшее время.

В нынешнем сезоне 30-летний Ди Мария провел за ПСЖ 32 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 12 голевых пасов. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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