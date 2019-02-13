Одному из лидеров ПСЖ грозит серьезное наказание от УЕФА

Аргентинский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Анхель Ди Мария может быть дисквалифицирован за свое поведение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" (2:0), сообщает RMC Sport.

По сведениям издания, поведение аргентинца квалифицировано, как нарушение статьи 15 дисциплинарного кодекса УЕФА. Таким образом, хавбек может быть наказан за провокацию зрителей.

Решение по игроку УЕФА примет в ближайшее время.

В нынешнем сезоне 30-летний Ди Мария провел за ПСЖ 32 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 12 голевых пасов. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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