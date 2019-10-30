Одноногий турецкий футболист поразил сеть своей техникой
Одноногий турецкий футболист Бариш Телли привел в восторг своим умением владеть мячом.
Телли опубликовал в Twitter ролик, на которого он обыгрывает соперника, перебрасывает мяч через вратаря и забивает голы. Видео получило несколько тысяч лайков.
Ampute Milli Futbol Takımı'nın başarılı oyuncusu Barış Telli, antrenmanda şov yaptı! pic.twitter.com/FkYten7NOU— FanatikTV (@fanatik_webtv) October 29, 2019
Телли потерял ногу в четыре гола в результате автомобильной аварии. В составе сборной Турции он дважды становился чемпионом Европы по футболу среди людей с ампутированными конечностями.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аланьяспор
|9
|18
|2
|Фенербахче
|9
|17
|3
|Малатия Беледийеспор
|9
|16
|4
|Трабзонспор
|9
|16
|5
|Сивасспор
|9
|15
|6
|Истанбул ББ
|9
|15
|7
|Галатасарай
|9
|13
|8
|Бешикташ
|9
|12
|9
|Коньяспор
|9
|12
|10
|Газиантеп ББ
|9
|12
|11
|Касимпаса
|9
|11
|12
|Денизлиспор
|9
|11
|13
|Джайкур Ризеспор
|9
|11
|14
|Антальяспор
|9
|11
|15
|Гёзтепе АС Измир
|9
|9
|16
|Анкарагюджю
|9
|9
|17
|Генчлербирлиги
|9
|6
|18
|Кайсериспор
|9
|4