Одноногий турецкий футболист поразил сеть своей техникой

Теги турция

Одноногий турецкий футболист поразил сеть своей техникой

Одноногий турецкий футболист Бариш Телли привел в восторг своим умением владеть мячом.

Телли опубликовал в Twitter ролик, на которого он обыгрывает соперника, перебрасывает мяч через вратаря и забивает голы. Видео получило несколько тысяч лайков.

Телли потерял ногу в четыре гола в результате автомобильной аварии. В составе сборной Турции он дважды становился чемпионом Европы по футболу среди людей с ампутированными конечностями.

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