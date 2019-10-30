Одноногий турецкий футболист поразил сеть своей техникой

Одноногий турецкий футболист Бариш Телли привел в восторг своим умением владеть мячом.

Телли опубликовал в Twitter ролик, на которого он обыгрывает соперника, перебрасывает мяч через вратаря и забивает голы. Видео получило несколько тысяч лайков.

Ampute Milli Futbol Takımı'nın başarılı oyuncusu Barış Telli, antrenmanda şov yaptı! pic.twitter.com/FkYten7NOU — FanatikTV (@fanatik_webtv) October 29, 2019

Телли потерял ногу в четыре гола в результате автомобильной аварии. В составе сборной Турции он дважды становился чемпионом Европы по футболу среди людей с ампутированными конечностями.

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