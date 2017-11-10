Одной ногой на ЧМ-2018: Хорватия громит Грецию

Настало время определяющих матчей для нескольких сборных, еще претендующих сыграть на ЧМ-2018. Хорватам выпало противостоять сборной Греции, и первая встреча этих команд состоялась на стадионе в Загребе. Букмекеры перед игрой отдавали предпочтение хозяевам поля, не проигрывающим на "Максимире" целых 4 года. Касательно стартовых составов команд стоило отметить лишь немного неожиданный выход в основе Калинича, в то время как Марио Манджукич остался на скамейке запасных.

С самых первых минут забрали хорваты мяч под свой контроль и стали раскачивать оборону гостей, пусть и неспешно. Первый тревожный звоночек случился на 5-й минуте, когда после навеса с углового сразу несколько футболистов хозяев были близки к забитому голу, но счет открыт не был. А еще через 5 минут грубейшую ошибку допустил голкипер гостей: не смог Карнезис обработать передачу своего защитника, после чего пришлось ему фолить в своей штрафной на Калиниче – пенальти в ворота Греции. К мячу подошел Лука Модрич, который уверенно реализовал одиннадцатиметровый, отправив мяч в правый от себя угол - 1:0.

Один раз после пропущенного гола сбегали гости в атаку, инициатива же по-прежнему была в руках сборной Хорватии. И ближе к середине тайма Стринич слева накрутил защитника, ушел к лицевой и прострелил во вратарскую – Калинич ударом пяткой сделал счет 2:0. Пошла игра на встречных курсах, и греки несколько раз неплохо огрызнулись, постепенно находя свою игру. А на исходе получаса гости открыли счет своим голам в матче: после подачи с углового Папастотопулос в борьбе с защитниками на дальней штанге отправил мяч головой под перекладину– 2:1.

Но уже через 3 минуты хорваты вернули себе разницу в два мяча: Модрич отправил в прорыв по правому флангу Врсалько, последний спокойно выполнил навес в штрафную, где подоспевший Перишич сделал счет 3:1. Под диктовку хозяев проходила концовка первого тайма, в ходе которой они имели еще несколько неплохих шансов забить очередной гол.

В дебюте второй половины встречи хорваты вновь забили: после длинного заброса в штрафную греков ошибся Стафилидис, пытаясь отыграть грудью на голкипера, последнего опередил Ракитич, который выкатил Крамаричу на пустые ворота – 4:1. Стали раскрываться греки, в надежде спасти этот матч, чем сполна пользовались хорваты: раз за разом тревожили они Карнезиса и имели несколько отличных возможностей забить пятый мяч.

Обреченной выглядела сборная Греции - не удавалось ей проходить даже первую линию обороны хозяев. Подопечные Скиббе просто забрасывали мяч в штрафную, либо на фланги, в надежде заработать стандарт. На последних минутах Митроглу имел отличную возможность сократить разницу в счете, но его удар головой в нижний угол потащил Субашич. Уверенная победа хозяев, и сборная Хорватии делает весомую заявку на поездку в Россию, у греков же, учитывая показываемую игру, шансов практически не осталось.

Хорватия – Греция – 4:1

Голы: Модрич, 13, с пенальти – 1:0, Калинич, 19 – 2:0, Папастотопулос, 30 – 2:1, Перишич, 33 – 3:1, Крамарич, 49 – 4:1

Хорватия: Субашич, Вида, Ловрен, Стринич, Врсалько, Модрич (Пашалич, 88), Перишич, Брозович, Ракитич, Крамарич (Влашич, 82), Калинич (Ребич, 77).

Греция: Карнезис, Папастатопулос, Цавелас, Пападопулос, Стафилидис (Бакасетас, 73), Циолис, Маньятис (Рецос, 46), Зека, Фортунис, Самарис (Тахцидис, 62), Митроглу.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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