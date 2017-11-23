Одной ногой в плей-офф: "Локомотив" обыгрывает "Копенгаген"
Московский "Локомотив" в 5 туре Лиги Европы имел хорошую возможность улучшить свои турнирные перспективы в матче с одним из лидеров группы "F" – датским "Копенгагеном". В таблице команды разделяло всего очко, так что в случае победы "железнодорожники" поднимались, как минимум, на вторую строчку. В параллельном матче молдавский "Шериф" выяснял отношения с чешским "Злином".
Очень уверенно начали матч хозяева: завладев территориальным преимуществом, стали они наседать на чужие ворота, и уже в дебюте встречи Игнатьев и Фернандеш упустили отличные возможности открыть счет. Но, ближе к середине тайма, это удалось сделать Фарфану: Миранчук отыгрался с Фернандешом, получил мяч справа в штрафной и покатил в центр на перуанца, который с близкого расстояния реализовал свой шанс – 1:0.
Датчане, после пропущенного гола, спокойно перестроились на игру первым номером и начали потихоньку искать способы, как взломать оборону соперника. "Локомотив" вроде как спокойно оборонялся, но все же пропустил: Вербич принял передачу партнера на правом углу штрафной и великолепным ударом отправил мяч дальний угол – 1:1. "Локомотиву" пришлось начинать все заново, однако датчане до самого перерыва ничего не позволили создать у своих ворот.
С началом второго тайма "железнодорожники" продолжили свои попытки вернуть преимущество: были опасные удары Миранчука и Фарфана с промежутком в одну минуту, но в обоих случаях Ольсен свою команду выручил. Но не смог он этого сделать на 51-й минуте: после розыгрыша углового последовала передача с правого фланга в штрафную гостей, где после некоторой неразберихи мяч отскочил к Фарфану, а перуанец с нескольких метров оформил дубль – 2:1.
Тут же по аналогии с первым таймом датчане могли сравнять счет, но после подачи с фланга и удара головой Люфтнер мяч полетел выше ворот. "Локомотив" успокоил игру, атакуя гораздо реже и заботясь в первую очередь о сохранности своих ворот. Очень грамотно оборонялись подопечные Семина, не подпуская "Копенгаген" и близко к своим владениям. Лишь в концовке встречи "железнодорожники" стали прижиматься к собственным воротам, но датчане своим преимуществом воспользоваться не смогли. Вполне уверенная победа "Локомотива", по итогам которой подопечные Семина набирают 8 очков и обходят "Копенгаген" в турнирной таблице.
"Локомотив" – "Копенгаген" – 2:1
Голы: Фарфан, 17 – 1:0, Вербич, 32 – 1:1, Фарфан, 51 – 2:1
"Локомотив": Коченков, Михалик (Пейчинович, 80), Кверквелия, Виталий Денисов, Антон Миранчук (Тарасов, 74), Фернандеш, Игорь Денисов, Игнатьев, Коломейцев, Фарфан, Алексей Миранчук (Баринов, 91).
"Копенгаген": Ольсен, Вавро, Бойлесен, Анкерсен, Люфтнер, Зека, Квист, Вербич, Матич (Куск, 78), Хольсе (Пушич, 70), Сотериу.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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