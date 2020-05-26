"Одобряете?" Роналду показал новую прическу
Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду показал, как выглядит с распущенными волосами. В своем твиттере футболист выложил фото новой прически.
"Одобряете?" - написал игрок в комментарии к фото.
Часть подписчиков выразило восхищение, другим фанатам не понравились изменения португальца.
Approved ? pic.twitter.com/FsWDUuMGx4— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 26, 2020
Напомним, чемпионат Италии приостановлен из-за пандемии коронавиурса.
А еще: Инфантино: "Мое сердце разрывается при виде тех страданий, которые испытывает Италия"| http://soccernews.ru
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