"Одобряете?" Роналду показал новую прическу

Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду показал, как выглядит с распущенными волосами. В своем твиттере футболист выложил фото новой прически.

"Одобряете?" - написал игрок в комментарии к фото.

Часть подписчиков выразило восхищение, другим фанатам не понравились изменения португальца.

Напомним, чемпионат Италии приостановлен из-за пандемии коронавиурса.

А еще: Инфантино: "Мое сердце разрывается при виде тех страданий, которые испытывает Италия"| http://soccernews.ru