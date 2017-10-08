Одриосола намерен отказать "Реалу"

Защитник "Реала Сосьедад" из Сан-Себастьяна Альваро Одриосола намерен отказать мадридскому "Реалу", который проявляет к нему заинтересованность.

Так, по сведениям испанской прессы, 21-летний отдает предпочтение продлению действующего контракта со своим клубом перед переходом в стан "сливочных". Перспективный футболист опасается, что перейдя в королевский клуб, он не будет получать стабильной игровой практики.

В нынешнем сезоне Одриосола сделал 2 голевые передачи в 9 матчах за "Реал Сосьедад".

Напомним, защитник ПСЖ может перебраться в "Реал". | soccernews.ru