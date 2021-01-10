Одриосола намерен покинуть "Реал" в январе

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Одриосола намерен покинуть "Реал" в январе

Защитник "Реала" Альваро Одриосола, скорее всего, покинет клуб в январе.

По сведениям Marca, 25-летний испанец намерен сменить клуб из-за отсутствия игровой практики. "Реал" в свою очередь не собирается удерживать футболиста.

Отмечается, что Одриосола не хочет уходить в аренду, а заинтересован в полноценном трансфере. Трансферная стоимость игрока оценивается в 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Одриосола провел на поле всего 57 минут.

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