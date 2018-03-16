Одриосола, Парехо и Родри вызваны в сборную Испании на матчи с Аргентиной и Германией

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Одриосола, Парехо и Родри вызваны в сборную Испании на матчи с Аргентиной и Германией

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги огласил список игроков, которые вызваны в команду для участия в товарищеских матчах против Аргентины (23 марта) и Германии (27 марта).

Стоит отметить, что в команду не вызваны Педро и Альваро Мората (оба - "Челси"), Эктор Бельерин ("Арсенал") и Серхи Роберто ("Барселона").

Вратари: Кепа Арисабалага ("Атлетик"), Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Хосе Рейна ("Наполи")

Защитники: Жорди Альба, Жерар Пике (оба - "Барселона"), Маркос Алонсо, Сезар Аспиликуета (оба - "Челси"), Начо, Дани Карвахаль, Серхио Рамос (все - "Реал"), Альваро Одриосола ("Реал Сосьедад").

Полузащитники: Иско, Марко Асенсио, Лукас Васкес (все - "Реал"), Тиаго Алькантара ("Бавария"), Давид Силва ("Манчестер Сити"), Андрес Иньеста ("Барселона"), Сауль Ньигес, Коке (оба - "Атлетико"), Дани Парехо ("Валенсия"), Родри ("Вильярреал")

Нападающие: Яго Аспас ("Сельта"), Родриго Морено ("Валенсия"), Диего Коста ("Атлетико").

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