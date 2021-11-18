Одриосола поделился мнением о Роналду
Фото твиттер Криштиану Роналду
Правый защитник "Фиорентины" Альваро Одриосола высоко отозвался о форварде "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.
"Меня очень расстроил уход Роналду из "Реала". Я не представлял команду без него. Криштиану всегда был моим кумиром в плане ежедневной работы и профессионализма.
Все на базе "Реала" вам скажут, что Роналду был самым большим профессионалом, что они видели. Это пример для молодёжи.
После его ухода стал очевидным дефицит голов, но команда включилась. Хотя парня, который забивает по 50 мячей за сезон, всегда будет не хватать", - приводит слова Одриосолы AS.
"Реал" до сих пор владеет правами на 25-летнего испанца, а "Фиорентина" арендовала его до конца текущего сезона.
36-летний Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год, сыграл 438 матчей, забил 450 голов и сделал 131 ассист.
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|Арсенал Лондон
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
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|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
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