Одриосола провел первую тренировку в составе "Реала"

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Одриосола провел первую тренировку в составе "Реала"Новоиспеченный защитник мадридского "Реала" Альваро Одриосола провел первую тренировку в составе "сливочных".

Напомним,  Перес может отказаться от громких трансферов этим летом из-за Неймара. | soccernews.ru

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