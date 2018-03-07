Одриосола сделал выбор между "Реалом" и "Барселоной"

Защитник "Реала Сосьедад" из Сан-Себастьяна Альваро Одриосола сделал выбор между мадридским "Реалом" и каталонской "Барселоной", которые заинтересованы в его подписании.

Так, по сведениям испанской прессы, 22-летний бек, трансфер которого оценивается в 40 миллионов евро, предпочитает переходу в стан "сине-гранатовых" свой переезд на "Сантьяго Бернабеу".

В нынешнем сезоне Одриосола забил 1 мяч и сделал 4 результативные передачи в 33 матчах за "Реал Сосьедад".

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