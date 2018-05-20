Одриосола сделал выбор между "Реалом" и "Барселоной"

Защитник "Реала Сосьедад" из Сан-Себастьяна Альваро Одриосола сделал выбор между мадридским "Реалом" и каталонской "Барселоной", которые заинтересованы в его подписании.

Так, по сведениям испанской прессы, 22-летний бек басков отдает предпочтение переходу в стан королевского клуба перед переездом на "Камп Ноу". Его трансфер оценивается в 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Одриосола забил 1 мяч и сделал 4 результативные передачи в 40 матчах за "Реал Сосьедад".

Напомним, Перес может предложить за Неймара 200 миллионов евро и двух звездных игроков "Реала". | soccernews.ru