Одриосола стал шестым испанцем, сыгравшим за "Баварию" в Бундеслиге. Больше было только у одного клуба

Новичок "Баварии" Альваро Одриосола дебютировал в Бундеслиге, поучаствовав накануне в домашнем матче с "Падерборном" (3:2).

Правый защитник, права на которого принадлежат "Реалу", стал шестым испанцем в истории "ротен", который сыграл в чемпионате Германии.

До Одриосолы это были Хаби Алонсо, Хави Мартинес, Тьяго Алькантара, Хуан Бернат и Пепе Рейна.

Как сообщает Opta, "Бавария" по испанцам в составе в матчах Бундеслиги уступает только одному клубу - "Шальке" (7).

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