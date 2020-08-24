Одриосола выиграл 5 трофеев за сезон, проведя 10 матчей за "Реал" и "Баварию"

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Одриосола выиграл 5 трофеев за сезон, проведя 10 матчей за "Реал" и "Баварию"

Минувший сезон стал очень успешным для защитника Альваро Одриосолы, несмотря на дефицит игровой практики.

Испанский фулбек до января играл за мадридский "Реал", а затем ушёл в аренду в "Баварию". Суммарно за две команды он сыграл 10 матчей во всех турнирах.

Тем не менее, это не помешало Одриосоле выиграть 5 трофеев - Примеру, Суперкубок Испании, Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу Чемпионов.

В среднем игрок завоевывал титул каждые 122 минуты, проведённые на поле.

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