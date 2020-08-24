Одриосола выиграл 5 трофеев за сезон, проведя 10 матчей за "Реал" и "Баварию"
Минувший сезон стал очень успешным для защитника Альваро Одриосолы, несмотря на дефицит игровой практики.
Испанский фулбек до января играл за мадридский "Реал", а затем ушёл в аренду в "Баварию". Суммарно за две команды он сыграл 10 матчей во всех турнирах.
Тем не менее, это не помешало Одриосоле выиграть 5 трофеев - Примеру, Суперкубок Испании, Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу Чемпионов.
В среднем игрок завоевывал титул каждые 122 минуты, проведённые на поле.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20