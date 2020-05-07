Одриосола высоко отозвался о Зидане
Защитник мадридского "Реала" Альваро Одриосола, выступающий с января за "Баварию" на правах аренды, поделился мнением о главном тренере "сливочных" Зинедине Зидане.
"Когда пришло время поговорить о моём отъезде, я несколько раз беседовал с Зиданом тет-а-тет, и он поддержал меня. Тогда "Бавария" обозначила интерес ко мне. Зидан не хотел, чтобы я уходил. Я ценю, что такой человек, как он, больше думал обо мне, чем о себе. Он отличный тренер и хороший человек", - приводит слова испанца Goal.com.
Напомним, что "Бавария" отказалась выкупать Одриосолу, поэтому по окончании сезона он вернётся в "Реал".
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