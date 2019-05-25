Одрисе Роши подписал новый контракт с "Ахматом"

Грозненский "Ахмат" заявил о том, что подписал новый контракт с полузащитником команды Одисе Роши. Договор будет действовать до 2022 года.

Футболист перешел в клуб летом 2016 года. Ранее он выступал за "Риеки", "Франкферт", "Кельн", "Фламуртари" и "Аполонии".

В этом сезоне из-за травмы он пропустил часть сезона и участвовал лишь в 12 матчах РПЛ.

"Ахмат" с 39 баллами занимает 9 место в турнирной таблице. Завтра, 26 мая, грозненцы встретятся с "Ростовом".

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