Одрисе Роши подписал новый контракт с "Ахматом"
Грозненский "Ахмат" заявил о том, что подписал новый контракт с полузащитником команды Одисе Роши. Договор будет действовать до 2022 года.
Футболист перешел в клуб летом 2016 года. Ранее он выступал за "Риеки", "Франкферт", "Кельн", "Фламуртари" и "Аполонии".
В этом сезоне из-за травмы он пропустил часть сезона и участвовал лишь в 12 матчах РПЛ.
"Ахмат" с 39 баллами занимает 9 место в турнирной таблице. Завтра, 26 мая, грозненцы встретятся с "Ростовом".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|29
|61
|2
|Краснодар
|29
|53
|3
|Локомотив Москва
|29
|53
|4
|Спартак Москва
|29
|49
|5
|ЦСКА Москва
|29
|48
|6
|Арсенал Тула
|29
|45
|7
|Ростов
|29
|41
|8
|Оренбург
|29
|40
|9
|Ахмат
|29
|39
|10
|Рубин
|29
|36
|11
|Урал
|29
|35
|12
|Динамо Москва
|29
|32
|13
|Крылья Советов
|29
|28
|14
|Уфа
|29
|26
|15
|Анжи
|29
|21
|16
|Енисей Красноярск
|29
|20