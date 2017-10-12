Одрисола не думает об интересе "Реала" и "Барселоны"

Защитник "Реала Сосьедад" Альваро Одриосола заявил, что все его мысли связаны с баскским клубом, несмотря на интерес со стороны "Реала" и "Барселоны".

"Я продлил контракт с "Реалом Сосьедад" до лета 2022 года и думаю только о своем нынешнем клубе. Все остальное не имеет значения. Я буду исполнять свою работу и не думать ни о чем другом. Я полностью сосредоточен на игре за свою команду", - приводит слова Одриосолы AS.

Ранее сообщалось, что сумма отступных в контракте 21-летнего Одриосолы составляет 40 миллионов евро.

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