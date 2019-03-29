Одрисола: "В мировом футболе нет клуба больше, чем "Реал"

Защитник "Реала" Альваро Одриосола рассказал, что переход в мадридский клуб является высшим достижением в карьере каждого футболиста. Об этом сообщает Lagalerna.com.



"Мне поступали летом предложения, и я не сомневался ни секунды. Я знал, что покину "Сосьедад" только ради "Реала". В мировом футболе нет клуба больше. Стать игроком "Реала" - это как взобраться на Эверест, достичь высочайшего уровня в футболе", - сказал Одрисола.



Одриосола стал игроком в "Реала" летом 2018 года. В текущем сезоне игрок участвовал в 11 матчах, отметившись 2 ассистами.

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