Одрисола: "В мировом футболе нет клуба больше, чем "Реал"

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Одрисола: "В мировом футболе нет клуба больше, чем "Реал"

Защитник "Реала" Альваро Одриосола рассказал, что переход в мадридский клуб является высшим достижением в карьере каждого футболиста. Об этом сообщает Lagalerna.com.

"Мне поступали летом предложения, и я не сомневался ни секунды. Я знал, что покину "Сосьедад" только ради "Реала". В мировом футболе нет клуба больше. Стать игроком "Реала" - это как взобраться на Эверест, достичь высочайшего уровня в футболе", - сказал Одрисола. 

Одриосола стал игроком в "Реала" летом 2018 года. В текущем сезоне игрок участвовал в 11 матчах, отметившись 2 ассистами.

А еще:  "Реал" намерен приобрести Кулибали | http://soccernews.ru

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петушалду
петушалду

"Золотые" времена рЫГала закончились навсегда! С приходом в ЛаЛигу и Лигу Чемпионов VAR , будет крепким середняком)

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

В Испании он уже давно в середняках. За последние десять лет, Реал всего дважды выиграл чемпионат Испании, и только дважды Кубок Испании!

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