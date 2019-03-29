Одрисола: "В мировом футболе нет клуба больше, чем "Реал"
Защитник "Реала" Альваро Одриосола рассказал, что переход в мадридский клуб является высшим достижением в карьере каждого футболиста. Об этом сообщает Lagalerna.com.
"Мне поступали летом предложения, и я не сомневался ни секунды. Я знал, что покину "Сосьедад" только ради "Реала". В мировом футболе нет клуба больше. Стать игроком "Реала" - это как взобраться на Эверест, достичь высочайшего уровня в футболе", - сказал Одрисола.
Одриосола стал игроком в "Реала" летом 2018 года. В текущем сезоне игрок участвовал в 11 матчах, отметившись 2 ассистами.
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|28
|66
|2
|Атлетико Мадрид
|28
|56
|3
|Реал Мадрид
|28
|54
|4
|Хетафе
|28
|46
|5
|Алавес
|28
|44
|6
|Севилья
|28
|43
|7
|Валенсия
|28
|40
|8
|Бетис
|28
|39
|9
|Атлетик Бильбао
|28
|37
|10
|Реал Сосьедад
|28
|36
|11
|Эйбар
|28
|35
|12
|Жирона
|28
|34
|13
|Эспаньол
|28
|34
|14
|Леганес
|28
|33
|15
|Леванте
|28
|31
|16
|Реал Вальядолид
|28
|29
|17
|Вильярреал
|28
|29
|18
|Сельта Виго
|28
|25
|19
|Райо Вальекано
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|Уэска
|28
|22