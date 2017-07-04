Оджиджа-Офоэ не перейдет в "Краснодар"

Переход бельгийского полузащитника "Легии" Вадиса Оджиджа-Офоэ в "Краснодар" не состоится, сообщает Przeglad Sportowy.

По сведениям издания, клубы обо всем договорились и футболист успел пройти медицинское обследование. Но в последний момент хавбек отказался переходить в российский клуб. Причина такого решения игрока остается неизвестной.

28-летний Оджиджа-Офоэ в минувшем сезоне провел за "Краснодар" 31 матч и забил 4 гола.

Не пропустите: Фурсенко: "Зенит" могут покинуть 10 игроков". | http://soccernews.ru