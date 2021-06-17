Офциально: Томори - игрок "Милана"

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Офциально: Томори - игрок "Милана"Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен

Как сообщает пресс-служба "Милана", клуб выкупил защитника "Челси" Фикайо Томори.

Сообщается, что стороны заключили 4-летний контракт. В СМИ писали, что сумма трансфера составила 28,5 миллиона евро.

Напомним, что англичанин играл в "Милане" на правах аренды с января 2021 года. В составе команды 23-летний Томори провел 22 матча и забил 1 мяч.

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