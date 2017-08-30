"Оффенбах" - "Бавария" - 1:4 (обзор)

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"Оффенбах" - "Бавария" - 1:4 (обзор)Сегодня в товарищеском матче мюнхенская "Бавария" разгромила клуб четвертого по силе дивизиона Германии "Оффенбах". Смотрите видеообзор этого поединка.

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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