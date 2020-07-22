Официальная информация по "Химкам" появится сегодня вечером

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Официальная информация по "Химкам" появится сегодня вечером

Министерство физической культуры и спорта Московской области сделало заявление по поводу того, где "Химки" будут играть в следующем сезоне. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным источника, сегодня, 22 июля, решится будут "Химки" играть в РПЛ или ФНЛ.

Скорее всего, подопечные Сергея Юрана заявятся в премьер-лигу. Не исключено, что бюджет клуба составит 400-450 миллионов рублей.

Не пропустите: Игроки "Химок" получили 10 млн рублей в виде премиальных за выход в финал Кубка России. | http://soccernews.ru
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Официально: "Химки" примут участие в РПЛ

Официально: "Химки" примут участие в РПЛ

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