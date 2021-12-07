Официально: 40-летний Кабальеро перешёл в "Саутгемптон". Контракт - до января

Фото твиттер "Саутгемптона"

"Саутгемптон" на своём официальном сайте объявил о заключении соглашения с вратарем Вилли Кабальеро.

40-летний аргентинец успешно прошёл медобследование и подписал контракт, рассчитанный до 5 января.

Ранее сообщалось, что "святые" решили усилиться опытным голкипером из-за травм Фрэйзера Форстера и Алекса МакКарти.

Кабальеро являлся свободным агентом. С 2014 по 2021 год он выступал за "Манчестер Сити" и "Челси".

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