Официально: 40-летний Кабальеро перешёл в "Саутгемптон". Контракт - до января

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Официально: 40-летний Кабальеро перешёл в "Саутгемптон". Контракт - до января

Фото твиттер "Саутгемптона"

"Саутгемптон" на своём официальном сайте объявил о заключении соглашения с вратарем Вилли Кабальеро.

40-летний аргентинец успешно прошёл медобследование и подписал контракт, рассчитанный до 5 января.

Ранее сообщалось, что "святые" решили усилиться опытным голкипером из-за травм Фрэйзера Форстера и Алекса МакКарти.

Кабальеро являлся свободным агентом. С 2014 по 2021 год он выступал за "Манчестер Сити" и "Челси".

Не пропустите: "Тоттенхэм" намерен продлить контракт с основным голкипером. | http://soccernews.ru
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