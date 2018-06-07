Официально: Абидаль вернулся в "Барселону"

1 Теги барселонаэрик абидальроберт фернандес

Официально: Абидаль вернулся в "Барселону"Известный в прошлом французский футболист Эрик Абидаль вернулся в каталонскую "Барселону", за которую он выступал в период с 2007-го по 2013-й годы, информирует официальный сайт клуба.

"Барселона" объявляет, что Эрик Абидаль займет пост технического секретаря. Его официальная презентация состоится в понедельник, 18-го июля", - сказано в заявлении "сине-гранатовых".

Предшественником 38-летнего француза на посту технического секретаря был Роберт Фернандес, с которым каталонский гранд решил не продлевать контракт.

Напомним, "Барселона" вплотную приблизилась к первому летнему приобретению. | soccernews.ru

комментарии
ВИКТОР

роберт фернандес спорт дир лохи бля что ушел а кто вместо него мончи

Ответить

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Официально: Кейн продлил контракт с "Тоттенхэмом"

Официально: Кейн продлил контракт с "Тоттенхэмом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов