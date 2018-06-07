Официально: Абидаль вернулся в "Барселону"

Известный в прошлом французский футболист Эрик Абидаль вернулся в каталонскую "Барселону", за которую он выступал в период с 2007-го по 2013-й годы, информирует официальный сайт клуба.

"Барселона" объявляет, что Эрик Абидаль займет пост технического секретаря. Его официальная презентация состоится в понедельник, 18-го июля", - сказано в заявлении "сине-гранатовых".

Предшественником 38-летнего француза на посту технического секретаря был Роберт Фернандес, с которым каталонский гранд решил не продлевать контракт.

Напомним, "Барселона" вплотную приблизилась к первому летнему приобретению. | soccernews.ru