Официально: Абрахам - новый игрок "Ромы"

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Официально: Абрахам - новый игрок "Ромы"

Фото сайт "Ромы"

"Рома" на своём официальном сайте объявила о покупке нападающего "Челси" Тэмми Абрахама.

Сумма трансфера составила 40 миллионов евро + бонусы. Стороны заключили контракт, рассчитанный на пять сезонов.

23-летний англичанин будет выступать за "волков" под девятым номером.

Абрахам является воспитанником "Челси", за главную команду сыграл 82 матча, забил 30 голов и сделал 12 ассистов.

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