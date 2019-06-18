Официально: Афеллай вернулся в ПСВ

ПСВ на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Ибрагима Афеллая.

33-летний футболист являлся свободным агентом, поэтому вернулся в эйндховенский клуб бесплатно.

Последним местом работы экс-игрока "Барселоны" был "Сток Сити", который он покинул в январе этого года.

Афеллай является воспитанником ПСВ, за основную команду "крестьян" выступал с 2004 по 2010 год.

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