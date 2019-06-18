Официально: Афеллай вернулся в ПСВ
ПСВ на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Ибрагима Афеллая.
33-летний футболист являлся свободным агентом, поэтому вернулся в эйндховенский клуб бесплатно.
Последним местом работы экс-игрока "Барселоны" был "Сток Сити", который он покинул в январе этого года.
Афеллай является воспитанником ПСВ, за основную команду "крестьян" выступал с 2004 по 2010 год.
Не пропустите: Лосано в шаге от перехода в "Наполи". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Французская полиция назвала причину задержания Платини
-
Балотелли может вернуться в Италию
-
Китайский клуб предложил 15 миллионов долларов в год Бенитесу
-
"Арсенал" продлил контракт с Беляевым, которым интересовались "Спартак" и "Локомотив"
-
Рабьо выбрал новый клуб
-
Официально: Афеллай вернулся в ПСВ
-
"Ювентус" больше не является традиционным итальянским клубом! И Маурицио Сарри - это лучшее решение на пост тренера
-
"Манчестер Сити" активировал опцию выкупа Родри
-
Семак не считает себя идеальным тренером
-
Рэшфорд ответил "Манчестер Юнайтед" на предложение продлить контракт
-
1
СМИ: Чалов близок к переходу в "Севилью"
-
2
Усман Дембеле интересен топ-клубу АПЛ
-
Переход Мамина из "Спартака" в "Ростов" сорвался
-
Томас Мюллер отклонил фантастическое предложение из Китая
-
Комличенко отказался возвращаться в "Краснодар"
-
Сарри определил две трансферные цели для "Ювентуса"
-
Терри может возглавить "Дерби Каунти"
-
2
Полиция задержала Платини в рамках дела о коррупции
-
2
"Манчестер Юнайтед" готов почти в два раза увеличить зарплату Погба
-
Стало известно, когда Кокорина и Мамаева этапируют в колонию
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23