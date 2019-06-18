Официально: Афеллай вернулся в ПСВ

Теги псвсток ситиибрагим афеллайтрансферы

Официально: Афеллай вернулся в ПСВ

ПСВ на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Ибрагима Афеллая.

33-летний футболист являлся свободным агентом, поэтому вернулся в эйндховенский клуб бесплатно.

Последним местом работы экс-игрока "Барселоны" был "Сток Сити", который он покинул в январе этого года.

Афеллай является воспитанником ПСВ, за основную команду "крестьян" выступал с 2004 по 2010 год.

Не пропустите: Лосано в шаге от перехода в "Наполи". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ювентус" больше не является традиционным итальянским клубом! И Маурицио Сарри - это лучшее решение на пост тренера

"Ювентус" больше не является традиционным итальянским клубом! И Маурицио Сарри - это лучшее решение на пост тренера

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов