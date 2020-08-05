Официально: Аке стал игроком "Манчестер Сити"
Центральный защитник "Борнмута" Натан Аке перешёл в "Манчестер Сити", сообщает официальный сайт клуба.
Сумма трансфера составила 45,3 миллионов евро. 25-летний футболист заключил с "горожанами" контракт на пять сезонов.
Голландец выступал за "Борнмут" с 2016 года, сыграл 121 матч, забил 11 голов и сделал 6 ассистов.
Для "Сити" трансфер Аке стал вторым за два дня. Во вторник клуб объявил о покупке вингера "Валенсии" Феррана Торреса.
Не пропустите: Ферран Торрес прокомментировал переход в "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
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|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18