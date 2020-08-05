Официально: Аке стал игроком "Манчестер Сити"

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Официально: Аке стал игроком "Манчестер Сити"

Центральный защитник "Борнмута" Натан Аке перешёл в "Манчестер Сити", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 45,3 миллионов евро. 25-летний футболист заключил с "горожанами" контракт на пять сезонов.

Голландец выступал за "Борнмут" с 2016 года, сыграл 121 матч, забил 11 голов и сделал 6 ассистов.

Для "Сити" трансфер Аке стал вторым за два дня. Во вторник клуб объявил о покупке вингера "Валенсии" Феррана Торреса.

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