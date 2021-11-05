Официально: "Аль-Садд" отпустил Хави в "Барселону"

Фото твиттер "Аль-Садда"

"Аль-Садд" в своём официальном твиттере объявил об уходе в "Барселону" главного тренера Хави.

Катарский клуб отпустил 41-летнего специалиста в родную команду после того, как "сине-гранатовые" дали согласие на выплату суммы отступных.

Также "Аль-Садд" заключил с испанским грандом договорённости о сотрудничестве в будущем.

Ранее сообщалось, что размер компенсации за Хави может составить от 1 до 5 миллионов евро.

Бывший полузащитник "Барсы" возглавит команду вместо уволенного Рональда Кумана.

Будучи игроком, Хави выступал за "блауграну" с 1998 по 2015 год. В ходе тренерской карьеры он выиграл 7 трофеев с "Аль-Саддом".

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