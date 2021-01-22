Официально: Алексей Березуцкий вошёл в тренерский штаб ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА Алексей Березуцкий стал помощником наставника московской команды Виктора Гончаренко.

Пресс-служба армейцев подтвердила вхождение 38-летнего специалиста в тренерский штаб, где уже работает его брат Василий.

До последнего времени Алексей Березуцкий занимал пост заместителя генерального директора клуба по спортивным вопросам.

Уже сегодня новоиспечённый тренер присоединится к команде на зимнем сборе в Испании.

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