Официально: Алексей Миранчук сможет сыграть с "Наполи"
Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук готов дебютировать за новую команду.
"Международный перерыв помог восстановиться некоторым игрокам, среди которых Миранчук. Он будет в заявке на матч с "Наполи", - сказал главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини.
Напомним, что 24-летний хавбек получил травму задней поверхности бедра ещё выступая за "Локомотив" и с тех пор находился в лазарете.
Матч "Наполи" - "Аталанта" состоится в субботу в 16:00 по московскому времени.
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