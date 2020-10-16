Официально: Алексей Миранчук сможет сыграть с "Наполи"

Теги аталантанаполиалексей миранчукджан пьеро гасперини

Официально: Алексей Миранчук сможет сыграть с "Наполи"

Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук готов дебютировать за новую команду.

"Международный перерыв помог восстановиться некоторым игрокам, среди которых Миранчук. Он будет в заявке на матч с "Наполи", - сказал главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини.

Напомним, что 24-летний хавбек получил травму задней поверхности бедра ещё выступая за "Локомотив" и с тех пор находился в лазарете.

Матч "Наполи" - "Аталанта" состоится в субботу в 16:00 по московскому времени.

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