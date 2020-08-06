Официально: Алексис Санчес заключил трёхлетний контракт с "Интером"
Нападающий Алексис Санчес останется в миланском "Интере" по окончании срока аренды.
Итальянский клуб объявил о подписании полноценного контракта с 31-летним футболистом, рассчитанным на три года.
Чилиец достался "нерадзурри" бесплатно. "Манчестер Юнайтед" не стал требовать компенсацию за форварда.
Санчес этот сезон провёл в "Интере" на правах аренды, сыграл 30 матчей, забил 4 гола и сделал 10 ассистов.
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