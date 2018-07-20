Официально: Алиссон - игрок "Ливерпуля"

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Официально: Алиссон - игрок "Ливерпуля"

Голкипер "Ромы" Алиссон стал игроком "Ливерпуля".

Как сообщает официальный сайт клуба, бразилец подписал с мерсисайдцами долгосрочное соглашение.

Стоимость сделки составила 62,5 миллиона евро плюс 10 миллионов в качестве бонусов.

Отметим, что Алиссон стал самым дорогостоящим голкипером в истории.

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