Официально: Алиссон продлил контракт с "Ливерпулем"

Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Вратарь сборной Бразилии и "Ливерпуля" Алиссон Беккер продлил контракт с мерсисайдским клубом, сообщает официальный сайт "красных".

Новое соглашение голкипера с английским грандом будет рассчитано до 2027 года.

Ранее "Ливерпуль" уже продлил контракты с английским крайним защитником Трентом Алекандер-Арнольдом и с бразильским хавбеком Фабиньо.

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