Официально: американские инвесторы купили часть акций "Аталанты"

"Аталанта" на своём официальном сайте объявила о продаже части акций клуба группе инвесторов из США.

Американский инвестфонд во главе со Стивеном Пальюкой приобрёл 55% компании La Dea Srl, которая владеет примерно 86% уставного капитала "Аталанты".

Остальные 45% организации останутся в собственности семьи Перкасси. Стоит отметить, что Антонио Перкасси остался на посту президента клуба, а Лука Перкасси - на должности генерального директора.

СМИ пишут, что сумма сделки превысила 400 миллионов евро.

Напомним, что команда, за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, занимает пятое место в таблице Серии А.

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