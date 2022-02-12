Официально: американский вратарь Тернер летом перейдёт в "Арсенал"

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Официально: американский вратарь Тернер летом перейдёт в "Арсенал"

Фото сайт "Нью-Инглэнд Революшн"

"Нью-Инглэнд Революшн" на своём официальном сайте объявил о переходе голкипера Мэтта Тернера в лондонский "Арсенал".

27-летний футболист присоединится к "канонирам" во время летнего трансферного окна.

"Арсенал" заплатит за американского стража ворот 6,36 миллиона евро без учёта бонусов.

В составе "Нью-Инглэнд Революшн" Тернер пропустил 139 голов в 106 матчах.

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