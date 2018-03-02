Официально: "Амкар" определился с новым тренером

Пермский "Амкар" определился со своим новым главным тренером, информирует официальный сайт клуба.

"Исполняющим обязанности главного тренера нашей команды назначен Вадим Евсеев, который в течение трех лет (с перерывом) был одним из ассистентов Гаджи Гаджиева", - сказано в сообщении "красно-черных".

Напомним, ранее Гаджиев подтвердил свой уход из "Амкара". | soccernews.ru